Ceará oficializa contratação do técnico Lucho González; veja detalhes do contrato

O Ceará oficializou a contratação do técnico Lucho González, de 41 anos. O comandante chega ao clube com vínculo até dezembro de 2022, com cláusula de renovação automática caso conquiste vaga em competições sul-americanas.

Os auxiliares Emanuel Depaoli e Walter Scarinci e o preparador físico Diego Giacchino comporão a comissão técnica do argentino.

De acordo com o Vovô, o treinador e sua comissão têm desembarque previsto para a sexta-feira (26). Com isso, contra o Furacão, o Ceará será comandado pelo interino Juca Antonello.

Multicampeão por clubes, Lucho será o 6º treinador estrangeiro da história do Ceará. Aposentado dos campos há um ano, o argentino terá sua 1ª experiência como treinador de futebol.

Lucho González chega ao Alvinegro de Porangabuçu para substituir Marquinhos Santos, demitido em 14 de agosto, após a derrota no Clássico-Rei pela Série A do Campeonato Brasileiro.

