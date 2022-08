Lucho González manda recado para torcida do Ceará; veja vídeo

O técnico Lucho González foi anunciado pelo Ceará nesta quarta-feira (24) e já mandou um recado para a torcida do Vozão. Em vídeo publicado na rede social do clube, o técnico argentino declarou estar animado com o desafio e pediu apoio ao torcedor alvinegro:

“Fala torcida do Vozão, sou Lucho González. Estamos muito felizes, muito animados com este novo desafio e contamos com o apoio de todos vocês, dessa grande torcida, para ir em busca das nossas conquistas e nossos objetivos. Até logo”, disse Lucho.

Veja vídeo com recado de Lucho



A declaração do treinador foi no plural por ele representar toda sua comissão técnica: os auxiliares Emanuel Depaoli e Walter Scarinci, além do preparador físico Diego Giacchino.

Chegada e estreia

De acordo com o Vovô, o treinador e sua comissão têm desembarque previsto para a sexta-feira (26). Com isso, contra o Furacão, no sábado no Castelão, às 21 horas, pela 23ª rodada da Série A, Ceará será comandado pelo interino Juca Antonello. Juca já dirigiu o Vovô no empate fora de casa contra o Bragantino.

Assim a entreia do argentino será no dia 4 de setembro contra o Flamengo, pela 24ª rodada no Maracanã.





