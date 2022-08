Lucho González terá 14 jogos em menos de 3 meses para mostrar trabalho no Ceará

Depois de 10 dias de expectativa, o Ceará finalmente anunciou um novo treinador, o argentino Lucho González. E o novo técnico terá um desafio daqueles no comando do Alvinegro de Porangabuçu, neste que será seu primeiro trabalho como treinador: são 14 jogos em menos de 3 meses para manter o Vovô na elite do futebol brasileiro. Atualmente, o Vozão é o 15º lugar na Série A com 26 pontos, 3 a mais que o time que abre o Z4: o Avaí, que tem 23.

Ainda que restem 15 rodadas para o fim da Série A, Lucho não estreará imediatamente, no sábado (27), contra o Athletico/PR - Juca Antonello dirigirá o time - já que ele e sua comissão técnica chegam apenas na sexta-feira, véspera do jogo da 23ª rodada. Assim a entreia do argentino será no dia 4 de setembro contra o Flamengo, pela 24ª rodada no Maracanã.

4º no ano

Lucho será o 4º na temporada e o 3º na Série A, repetindo os anos de 2018 e 2019, quando também teve 3 técnicos. O ano do Ceará começou com Tiago Nunes, que foi demitido após eliminação para o CRB na Copa do Nordeste. Dorival Júnior assumiu, fazia um bom trabalho, mas após 10 jogos, recebeu proposta do Flamengo, com Marquinhos Santos o substituindo.

Marquinhos não resistiu às eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana, além da derrota no Clássico-Rei, deixando o clube próximo do Z4.

Histórico do Vovô na Série A

Desde que voltou para a Série A, em 2018, o Ceará já teve 11 técnicos. Apenas em 2020, o Vovô terminou a Série A com o mesmo treinador, quando Guto Ferreira, iniciou e terminou a competição. De 2018 para cá, foram 11 treinadores, com média de 15 jogos comandando o Alvinegro.

Ou seja, se permanecer até o fim da Série A no comando do Vovô, Lucho González fará 14 jogos e chegará próximo da média de partidas de um técnico do Alvinegro na Série A em pontos corridos.

Confira a tabela do Ceará até o fim da Série A

27/08 - 21h - Ceará x Athletico Paranaense - (Castelão), 24ª rodada (com Juca Antonello como interino)

04/09/ - 11h - Flamengo x Ceará (Maracanã) - 25ª rodada (estreia de Lucho González)

10/09 - 16h30 - Ceará x Santos (Castelão) - 26ª rodada

17/09 - 19h - Ceará x São Paulo (Castelão) - 27ª rodada

27/09 - 19h - Coritiba x Ceará (Couto Pereira) - 28ª rodada

1/10 - 19h - Ceará x América/MG (Castelão) - 29ª rodada

4/10 - 19h - Ceará x Goiás (Castelão) 30ª rodada

8/10 - 19h - Atlético Mineiro x Ceará (Mineirão) - 31ª rodada

15/10 - 16h30 - Ceará x Cuiabá (Castelão) - 32ª rodada

22/10 - 19h - Atlético Goianiense x Ceará (Antônio Acioly - 33ª rodada

25/10 - 19h - Internacional x Ceará (Beira-Rio) - 34ª rodada

28/10 - 20h - Ceará x Fluminense (Castelão) - 35ª rodada

5/11 - 21h30 - Corinthians x Ceará (Neo Quimica Arena) - 36ª rodada

08/11 - 20h - Avaí x Ceará (Ressacada) - 37ª rodada

12/11 - 21h30 - Ceará x Juventude (Castelão) - 38ª rodada