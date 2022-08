Lucho González será o 6º treinador estrangeiro na história do Ceará

O Ceará será comandado pelo argentino Lucho González no restante de 2022. O argentino de 41 anos chega ao Vovô como o 6º treinador estrangeiro da história a comandar o clube, sendo o segundo argentino e o primeiro no Século XXI.

Outros cinco treinadores de fora do Brasil já comandaram o clube. Quatro deles entre as décadas de 1950 e 60. Dois dos "gringos" foram os húngaros Janos Tratay, recordista em partidas e que comandou a equipe em 158 jogos, e Américo Brummer, que fez 11 partidas. Janos, inclusive, foi Campeão Cearense em 1961 e participou do título do ano seguinte.

Além deles, o Vovô também já foi comandado por outros três sul-americanos. O uruguaio Luiz Comitante, que passou 23 jogos, e também o argentino Dante Bianchi, que ficou 13 partidas.

O estrangeiro mais recente a comandar o Ceará foi o uruguaio Sérgio Ramirez, que ficou por 20 jogos em 1999.

Lucho González chegará como o único técnico estrangeiro a comandar o Alvinegro nos anos 2000 e, consequentemente, na gestão Robinson de Castro. A expectativa é que ele desembarque na capital cearense nos próximos dias, seja regularizado e já possa comandar a equipe no sábado (27), contra o Athletico-PR, na Arena Castelão.

ESTRANGEIROS QUE JÁ COMANDARAM O CEARÁ

Janos Tratay - Húngaro - 158 jogos

Luiz Comitante - Uruguaio - 23 jogos

Sérgio Ramirez - Uruguaio - 20 jogos

Américo Brummer - Húngaro - 11 jogos

Dante Bianchi - Argentino - 13 jogos

