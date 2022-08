Ceará acerta com Lucho González para ser o novo treinador

O Ceará acertou com Lucho González para ser o novo técnico do clube. O ex-jogador deve ser anunciado ainda nesta terça-feira (23). O último trabalho dele foi como auxiliar de Alberto Valentim, no Athletico-PR, em 2022. O argentino deixou os gramados em 2021, quando defendia o Furacão.

O agora técnico tirou a licença B da CBF e também concluiu o curso de liderança PRO da AFA (Federação Argentina). Pela frente, terá o desafio de comandar uma equipe pela primeira vez. O Ceará está em 15º na tabela, é o segundo acima da zona de rebaixamento do Brasileiro.

HISTÓRICO

O novo técnico alvinegro é o segundo argentino com mais títulos na história como atleta. Ao todo, foram 30. É superado apenas por Messi. No time paranaense, jogou 164 partidas, fez 11 gols e deu seis assistências. Como capitão, foi campeão da Sul-Americana.

O ex-meia pendurou as chuteiras em maio de 2021, na Arena da Baixada, no duelo entre Athletico e Aucas, pela Sul-Americana. Ele também tem passagens por River Plate, Al-Rayyan, Porto e Marseille. Lucho também defendeu a Seleção Argentina entre 2003 e 2011. Também foi campeão olímpico em 2004.

O Ceará está sem treinador desde a demissão de Marquinhos Santos, logo após a derrota no Clássico-Rei. O time perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza, no último dia 14 de agosto, em jogo do Campeonato Brasileiro.

