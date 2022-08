Ceará encaminha acerto com técnico Lucho González

Ceará tem negociações avançadas para fechar com seu novo treinador. O nome é de Lucho González. Desfecho pode acontecer ainda em breve. Argentino, o ex-jogador teve passagem recente pelo Athletico-PR como auxiliar técnico, ainda em abril, após encerrar a carreira como atleta.

Lucho sinalizou positivamente ao Ceará. O contrato ainda não está assinado, mas encaminhado. Os critérios para se chegar ao nome do argentino foram: Mentalidade vencedora; conteúdo tático, conhecimento do futebol brasileiro.

Caso acerte com o Vovô, seria a primeira experiência dele como treinador. Recentemente, Lucho foi sondado pelo Huracán, da 1ª Divisão Argentina, mas as negociações não evoluiram.

Ele já possui a “Licença B” da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e a “Licença PRO” da Associação de Futebol Argentino (AFA).

Carreira como jogador

Lucho González tem 41 anos e se aposentou dos gramados em maio do ano passado. Segundo argentino com mais títulos na história, apenas atrás de Messi, Lucho González defendeu clubes como Huracán, River Plate, Marseille, Porto e Athletico/PR. Ao todo, ele conquistou 29 títulos durante a carreira.

Momento do Vovô

O Ceará vem de 5 jogos sem vencer na Série A, sendo as 4 primeiras rodadas do returno e está em 15º com 26 pontos. No último domingo (21), o clube empatou com o Bragantino em 1 a 1 fora de casa sob comando do auxiliar técnico permanente, Juca Antonello. O próximo compromisso do Alvinegro pela Série A será no sábado (27), contra o Athletico/PR, às 21 horas no Castelão.