Ainda sem treinador, Ceará inicia preparação para encarar Athletico-PR; veja programação da semana

Mais de uma semana depois da demissão de Marquinhos Santos, a diretoria alvinegra segue em busca de um novo treinador para assumir a equipe. Depois do empate em 1 a 1 com o Bragantino, em Bragança Paulista (SP), os jogadores do Ceará retornam à capital cearense esta segunda-feira (22) e ficam de folga no restante do dia.

A torcida do Vozão tem expectativa do anúncio do novo comandante ser feito nos próximos dias. Até isso acontecer, o treinador interino Juca Antonello é quem fica à frente das atividades do time. A reapresentação dos atletas está marcada para terça-feira, à tarde, no CT de Porangabuçu.

Até enfrentar o Athletico (PR), próximo adversário pela Série A, no sábado que vem, o Vozão terá semana livre de jogos com quatro dias de treinos. O confronto, válido pela 24ª rodada do Brasileirão, acontece aqui na Arena Castelão e o elenco alvinegro não precisará se desgastar com deslocamento.

SEQUÊNCIA NEGATIVA

Com o empate fora de casa, o Vozão chegou a marca de cinco jogos sem vitória no Brasileirão. A última vitória da equipe na Série A foi contra o Avaí, no dia 19 de julho, em jogo válido pela 18ª rodada da competição. A sequência ruim e as eliminações na temporada geraram protestos de torcedores na sede do clube.

COMISSÃO PERMANENTE

Sem anunciar o novo treinador, os jogadores seguem sob comando do auxiliar Juca Antonello e do preparador físico Edy Carlos, da comissão técnica permanente do Alvinegro. Essa será a segunda semana seguida que o ex-volante alvinegro ficará à frente da equipe. Ele assumiu o cargo de auxiliar técnico em junho, depois de passar cerca de um ano nas categorias de base do clube.

Legenda: Juca Antonello esteve à frente das categorias sub-17 e 20 do Ceará, antes de assumir como auxiliar-técnico Foto: Felipe Santos/Ceará SC

PROGRAMAÇÃO DO CEARÁ

22/08 (segunda-feira) - Retorno à capital cearense e folga aos atletas

23/08 (terça-feira) - Reapresentação dos atletas em Porangabuçu

24/08 (quarta-feira) - Treino pela manhã, às 9h, no CT de Porangabuçu

25/08 (quinta-feira) - Treino à tarde, às 16h, no CT de Porangabuçu

26/08 (sexta-feira) - Treino à tarde, às 16h, no CT de Porangabuçu

27/08 (sábado) - Ceará x Athletico (PR), às 21h, na Arena Castelão

