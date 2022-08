Juca Antonello lamenta empate sofrido pelo Ceará nos acréscimos: 'Triste por não ter os 3 pontos'

O técnico interino do Ceará, Juca Antonello, lamentou o empate em 1 a 1 diante do Bragantino, no Nabi Abi Cheddid, no domingo (21), pela 23ª rodada da Série A. O Alvinegro vencia até os 54 minutos do 2º tempo quando um pênalti decretou o empate.

"Quando se vem aqui, se enfrenta um time de muito nível técnico, que muito seguidamente empurra o adversário para trás e cria-se várias oportunudades. Já tínhamos em mente e deveríamos fazer esforço para que não sofressemos. Nos comportamos bem, com uma marcação inteligente e conseguimos abrir o placar. mas aconteceu o que aconteceu e saímos tristes por não ter os 3 pontos, apesar de entender que aqui é dificil pontuar", explicou ele.

Confira a coletiva de Juca Antonello

Lamento

Juca admitiu que o Ceará deveria ter atacado mais, ficado mais com a bola, mas que a equipe conseguiu apresentar o que foi treinado.

"Desde que eu assumi, procurei viver um dia de cada vez. Não fizemos nada diferente nos treinos do que tentamos apresentar. Lógico que queríamos ter um jogo com um pouco mais de bola, realmente ficamos muito tempo sem a bola, mas conseguimos controlar o adversário com uma marcação inteligente. Foram pontos que trabalhamos".

Erick

Sobre a saída de Erick para fortalecer o sistema defensivo com a entrada do zagueiro Gabriel Lacerda, quando o Vovô vencia por 1 a 0, o treinador explicou as escolhas. O atacante havia entrado no 2º tempo no lugar de Mendoza, mas saiu ainda na etapa final após perder duas cobranças de pênalti.

"O Adversário vinha com bastante gente na frente naquele momento e precisei estruturar uma linha de 5 atrás, com 4 mais na frente. A troca do Erick foi pensando nesse aspecto. Ele entendeu, é um menino do bem, inteligente e não teve problema. Foi uma questão tática, de segurar o adversário, tendo em vista as oportunidades que o time adversário estava gerando".

Próximo desafio

Após o empate em Bragança, o Ceará volta a jogar pela Série A no sábado (27), às 21 horas contra o Athlético/PR, no Castelão, pela 24ª rodada. O Alvinegro é o 15º colocado da Série A com 26 pontos.

A tendència é o que o Vovô já seja comandado pelo novo treinador, com Juca voltando a ser auxiliar permanente do clube.

