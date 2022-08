Bragantino x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro, o Ceará visita neste domingo, às 18h, o Red Bull Bragantino. O Alvinegro será comandado pelo treinador interino Juca Antonello. O confronto acontece no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

O duelo vale muito para as duas equipes que chegam com sequências negativas. O Ceará ocupa a 14ª colocação com 25 pontos e vem de quatro jogos sem vitória. Já o Massa Bruta está na 9ª posição, com 30 pontos e perdeu as duas últimas rodadas.

Pré-jogo de Red Bull Bragantino x Ceará

Onde assistir Red Bull Bragantino x Ceará

A partida será transmitida pelo Premiere, Verdinha (AM 810), além do Tempo Real no Diário do Nordeste.

Qual horário de Red Bull Bragantino x Ceará

A partida será realizada às 18h deste domingo (21)

Palpites para Red Bull Bragantino x Ceará

Escalações (prováveis) de Red Bull Bragantino x Ceará

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Kevin e Luan Candido; Raul, Lucas Evangelista e Hyoran; Artur, Sorriso e Jan Hurtado. Técnico: Maurício Barbieri.

Ceará: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richard, Richardson, Guilherme Castilho e Vina; Mendoza e Zé Roberto. Técnico: Juca Antonello.

CONFRONTO EQUILIBRADO

O equilíbrio marca a trajetória de encontros entre Ceará e Red Bull Bragantino. Os dois times já se enfrentaram em 21 oportunidades, com 7 vitórias para cada lado e 7 empates. No confronto pelo primeiro turno, o Massa Bruta levou a melhor e venceu o Alvinegro por 1 a 0, com gol de Ytalo, na Arena Castelão.

TABU ALVINEGRO

Apesar do equilíbrio no histórico geral, quando o assunto é Série A, o Vozão enfrenta um tabu de nunca ter vencido o adversário pela elite nacional. Em cinco partidas pela competição, os paulistas ganharam três vezes, além de outros dois empates.

A última vez que o Ceará venceu o Red Bull Bragantino foi pela Série B de 2016. Naquela ocasião, o time paulista ainda não tinha sido adquirido pela companhia austríaca. O Vozão triunfou por 2 a 0, com gols de Felipe Menezes e Wesley, na Arena Castelão.

DESFALQUES DO CEARÁ

Legenda: Vina não enfrenta o Bragantino Foto: FABIANE DE PAULA

Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Nino Paraíba e Vina não embarcaram para São Paulo. Além deles, o departamento médico alvinegro segue cheio com Lindoso, Diego Rigonato e Cléber. Os retornos ficam por conta de Luiz Otávio, Messias e Zé Roberto, que cumpriram suspensão no Clássico-Rei.

Pelo lado paulista, Maurício Barbieri não conta mais com o atacante Ytalo, que foi emprestado ao Bahia. Alerrandro segue entregue ao DM do Massa Bruta, em tratamento na posterior da coxa esquerda.

FICHA TÉCNICA | RED BULL BRAGANTINO X CEARÁ

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data: 21/08/2022 (domingo)

Horário: 18h

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Luiz Claudio Regazone

VAR: Rafael Traci

