Juca Antonello destaca preparação para jogo contra o RB Bragantino: 'motivo de muito orgulho'

Depois de comandar a última atividade do Ceará, nesta sexta-feira (19), antes do embarque para São Paulo, o auxiliar permanente Juca Antonello destacou a boa semana de treinos e a relação com o elenco. Sem definir um novo treinador, o ex-volante comandará o Alvinegro contra o Red Bull Bragantino, pela 23ª rodada da Série A.

Em meio a protestos da torcida na preparação do time, Juca focou apenas no trabalho realizado dentro das quatro linhas. "Os atletas durante a semana inteira se dedicaram, se comprometeram muito e acredito que possamos fazer uma grande partida e voltar de lá com um grande resultado", avalia o treinador.

OPORTUNIDADE NO PROFISSIONAL

Juca chegou retornou ao Ceará em 2021 para comandar o time sub-17 e, posteriormente, o sub-20. Em sua terceira passagem no clube, Antonello destacou o orgulho que será comandar o Ceará profissional na beira do gramado contra o Massa Bruta.

"Eu procurei viver um dia de cada vez, me foi incumbido de planejar os treinamentos e preparar os atletas para essa próxima partida e, logicamente, a gente acompanha o andamento da situação e o esforço que o clube tem feito em busca de um novo técnico", destaca.

MOMENTO TURBULENTO

Interino no cargo, Juca destacou o mental dos jogadores que vão para o jogo diante do Massa Bruta pressionados. O comandante alvinegro acrescentou que o grupo sentiu as recentes derrotas e eliminações, mas ponderou a hombridade e a experiência do elenco.

"É um momento de turbulência, onde todo mundo está sendo bastante cobrado, atletas, direção, comissão e isso temos que absorver, encarar com profissionalismo e saber entender o lado do torcedor. O grupo é composto por atletas experientes, que já viveram isso em outros momentos e, pela semana, está sendo absorvido", assegura.

PREPARAÇÃO

A oportunidade de assumir a vaga de auxiliar técnico na comissão técnica permanente do clube surgiu neste ano. Ele ficou na vaga que era de Pedro Sotero, que seguiu Dorival Júnior e trocou Porangabuçu pela Gávea. Desde então, Juca Antonello prestava apoio aos trabalhos de Marquinhos Santos e Edison Borges, seu auxiliar.

"Sempre me preparei para que esse dia chegasse, sempre respeitando quem está no comando, mas a gente sempre se prepara. Há oito anos eu venho me dedicando e estudando para que isso pudesse acontecer. É uma surpresa, uma surpresa agradável", avalia.

BUSCA POR UM TREINADOR

Questionado sobre o futuro no Vozão, Juca Antonello respondeu que vive um dia de cada vez e que sabe da posição que está atualmente. Segundo ele, está muito claro que, independente do resultado em Bragança Paulista, o Ceará busca um novo treinador.

"Eu sou funcionário do clube, estou à frente hoje, mas o clube nos passou que, realmente, a busca por um comandante é necessária. Por isso, estou à frente hoje, vou fazer esse jogo, mas o clube, tá muito claro para todos, está buscando novo técnico", declarou.

ASSISTA A COLETIVA

