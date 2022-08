Suspeitos que participaram de atentado na sede do Ceará são soltos após audiência de custódia

Os suspeitos que participaram do ataque na sede do Ceará na última terça-feira (16) foram soltos após audiência de custódia nesta quarta-feira (17) e responderão em liberdade. Os infratores foram detidos após arremessarem rojões dentro e fora das estruturas do CT Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu, no período diurno.

Sem identificações reveladas, os homens de 36 e 44 anos, foram responsáveis pelos dois ataques na sede do Ceará. Em nota divulgada, o clube repudiou a ação criminosa e divulgou que não houve feridos e que a instalação não foi afetada.

A equipe alvinegra segue preparação para o confronto contra o RB Bragantino, no Nabi Abi Cheddid, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O clube viaja para São Paulo na sexta-feira (19).

