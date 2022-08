Entenda como Os Simpsons entraram no contexto das torcidas de Ceará e Fortaleza

O Clássico-Rei que tirou o Fortaleza da zona de rebaixamento e demitiu o técnico Marquinhos Santos do comando do Ceará ficou marcado por um episódio extracampo envolvendo as torcidas organizadas dos rivais cearenses. No confronto pela 22ª rodada da Série A, a Torcida Organizada Cearamor (TOC) exibiu um mosaico 3D com a imagem de Sideshow Bob, personagem da série “Os Simpsons”, com o Bart, um dos protagonistas do seriado, correndo assustado.

Para alguns torcedores alvinegros, o mosaico exibido nas arquibancadas gerou dúvida. Mas há uma explicação para a ilustração. Sideshow Bob é inimigo declarado de Bart no seriado. O filho de Homer Simpson é utilizado como “mascote” pela Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), tendo aparecido em festas dos tricolores recentemente. Ou seja, a utilização da imagem do palhaço tinha como intuito provocar o rival.

No seriado, Bart desvendava os crimes cometidos por Sideshow Bob, enquanto o palhaço tinha como objetivo a morte do rival. Após longas temporadas tentando, Sideshow realizou o desejo, em um episódio de Halloween. Na época, o produtor executivo do desenho, Al Jean, comentou a morte do jovem personagem.

Al Jean "Eu odiava comédia de frustração, então nós vamos coçar essa coceira. Sempre quis ver o Coiote pegar o Papa-Leguas."

Antes e depois do Clássico-Rei as torcidas fizeram apologia a violência. A organizada do Ceará realizou menção ao personagem nas redes sociais, exibindo o Sideshow Bob, vestido com a camisa da Cearamor, segurando uma bandeja com a cabeça de Bart. Após o duelo, a TUF publicou o palhaço preso, enquanto o filho de Homer Simpson segurava uma arma.

