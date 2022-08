Quem é Reinaldo Rueda? Conheça o técnico cotado para comandar o Ceará

O técnico Reinaldo Rueda está entre os cotados para assumir o comando do Ceará após a demissão de Marquinhos Santos. Nascido em Cali, na Colômbia, o treinador de 65 anos iniciou a carreira em 1992, dirigindo a seleção de base colombiana. No geral, soma passagens por clubes colombianos, brasileiros e seleções sul-americanas e latino-americanas.

Por clubes, Rueda viveu o auge no comando do Atlético Nacional, da Colômbia, com o título da Taça Libertadores da América, em 2016, e da Recopa Sul-Americana, em 2017. Após o sucesso pelo clube colombiano, foi contratado pelo Flamengo, mas deixou a equipe carioca após oito meses (14 de agosto de 2017 ⇾ 18 de abril de 2018) ao receber o convite da Federação do Chile para comandar a seleção nacional.

Durante a passagem pelo Flamengo, Reinaldo Rueda foi vice-campeão da Copa Sul-Americana. Na decisão, foi superado pelo Independiente-ARG. No Chile, disputou 27 partidas, sendo demitido após desempenho abaixo no início das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo do Catar.

No dia seguinte à demissão, Rueda foi anunciado pela Colômbia para comandar a seleção na Copa América e dar continuidade nas Eliminatórias. Porém, o treinador não conseguiu classificar o país para a Copa do Catar e foi demitido. O colombiano está livre no mercado desde abril.

Desejo por estrangeiro

Em enquete realizada no Diário do Nordeste, os torcedores do Ceará se posicionaram a favor da vinda de técnico estrangeiro (clique aqui para votar), com 75% dos votos. No mercado, o clube alvinegro ainda negocia com treinadores brasileiros e do exterior, mas encontra resistência, tendo recebido negativas de seis comandantes.

Reinaldo Rueda | Ficha Técnica

Nome: Reinaldo Rueda Rivera (Reinaldo Rueda)

Idade: 16/04/1957 (65 anos)

Clubes: Colômbia (Sub-20), Cortuluá-COL, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Colômbia, Honduras, Equador, Atlético Nacional-COL, Flamengo e Chile

Títulos: Liga Colombiana (1998), Liga Colombiana Finalización (2002 e 2015), Copa da Colômbia (2016), Supercopa da Colômbia (2016), Taça Libertadores da América (2016), Recopa Sul-Americana (2017) e Liga Colombiana Apertura (2017)

