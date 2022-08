Enquete: você é a favor de um técnico estrangeiro no Ceará? Vote

A diretoria do Ceará segue em busca de um novo técnico do mercado e planeja o anúncio nesta quarta-feira (17). Após sondagens no mercado nacional, a gestão ampliou o leque de opções e avalia nomes estrangeiros para substituir o treinador Marquinhos Santos, demitido no último domingo (14).

Na lista de cotados, os principais especulados são o colombiano Reinaldo Rueda, com passagens pelas seleções do Chile e da Colômbia, e o argentino Eduardo Domínguez, que estava no Independiente-ARG.

inter@

Legenda: Eduardo Domínguez foi eliminado da Copa Sul-Americana com o Independiente-ARG para o Ceará Foto: divulgação / Independiente

A dupla está livre no mercado e tem trabalho no exterior. Com 65 anos, Rueda foi demitido do comando da Colômbia em abril ao não garantir vaga para a Copa do Mundo do Catar. Já Domínguez, de 43, teve a passagem pelo “Rojo” encerrada em julho, com a falta de resultados na Argentina.

O cenário é de indefinição, em trabalho de cautela. O clube deseja um profissional experiente, que possa desempenhar uma boa gestão do grupo para recuperar a confiança dos jogadotes. Nomes como Renato Gaúcho, Abel Braga, Luxemburgo foram consultados e recusaram.