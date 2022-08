CBF define tabela da 26ª a 32ª rodadas da Série A; veja dias dos jogos de Ceará e Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divugou a tabela detalhada das próximas sete rodadas do Brasileirão. O documento foi publicado nesta terça-feira (16). Confira os jogos de Ceará e Fortaleza nesta reta final de torneio.

A Diretoria de Competições divulgou as rodadas detalhadas. Além do adversário, hora e local dos confrontos. O Vovô terá cinco jogos em casa e dois fora. Já o Tricolor do Pici fará cinco duelos na casa adversária e dois diante da torcida.

VEJA A TABELA ENTRE 26ª E 32ª RODADAS

26ª rodada

Sábado (10/9)

Ceará x Santos - 16h30 - Arena Castelão

Fluminense x Fortaleza - 19h - Maracanã

27ª rodada

Domingo (18/9)

Ceará x São Paulo - 16h - Arena Castelão

Juventude x Fortaleza - 18h - Alfredo Jaconi

28ª rodada

Quarta-feira (28/9)

Fortaleza x Flamengo - 19h - Arena Castelão

Coritiba x Ceará - 21h45 - Couto Pereira

29ª rodada

Sábado (01/10)

Ceará x América-MG - 19h - Arena Castelão

Goiás x Fortaleza - 19h - Hailé Pinheiro

30ª rodada

Quarta (05/10)

Ceará x Goiás - 19h - Arena Castelão

Athletico-PR x Fortaleza - 19h30 - Arena da Baixada

31ª rodada

Domingo (09/10)

Fortaleza x Avaí - 18h - Arena Castelão

Atlético-MG x Ceará - 20h - Mineirão

32ª rodada

Sábado (15/10)

Ceará x Cuiabá - 16h30 - Arena Castelão

América-MG x Fortaleza - 20h30 - Arena Independência

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil