Sede do Ceará é alvo de novo ataque com explosivos; suspeitos são detidos pela polícia

Após a explosão de rojão que chegou a interromper o treino desta terça-feira (16), a sede do Ceará foi alvo de novo ataque nesta noite. Por volta de 21h30min, dois homens estiveram no local e arremessaram artefatos explosivos no mesmo local, proximo à loja do clube.

Os suspeitos são dois homens, um de 36 e outro de 44 anos. Eles foram detidos e encaminhados ao 34ª Distrito Policial, no Centro da cidade, para que possam prestar depoimento.

O Diário do Nordeste apurou que a suspeita inicial é de que eles sejam os mesmos autores do ataque ocorrido no período da tarde.

Em contato com a reportagem, a assessoria do clube confirmou o ataque e afirmou que, desta vez, o explosivo atingiu apenas a parte externa, danificando um portão de acesso.

Legenda: Sede do Ceará, em Porangabuçu Foto: José Leomar

É o 2º ataque ocorrido na sede do clube no mesmo dia. Sobre o ato de mais cedo, o clube soltou nota de repúdio. Veja a nota na íntegra.

“O Ceará Sporting Club informa que na tarde desta terça-feira (16), durante o treino de reapresentação, um artefato caseiro foi arremessado do lado de fora para dentro da sede do clube. Repudiamos o ato criminoso, informamos que ninguém foi atingido e nenhum dano material foi ocasionado. Informamos também que o clube trabalha para descobrir os culpados. O CT de Porangabuçu conta com reforço na segurança e policiamento ostensivo. A preparação para a partida contra o RB Bragantino acontece normalmente neste momento em Carlos de Alencar Pinto.”

