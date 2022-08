Treino do Ceará é interrompido após explosão de rojão dentro da sede do clube; veja vídeo

A reapresentação do Ceará nesta terça-feira (16), no CT Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu, foi paralisada por uma suposta explosão no estacionamento. Presentes no gramado, jogadores e staff do clube retornaram para as áreas internas do Centro de Treinamento.

Treino do Ceará é interrompido após explosão de rojão dentro da sede do clube; veja detalheshttps://t.co/uUUGCVWGJ0 pic.twitter.com/f5Hg7YqofN — Jogada (@diariojogada) August 16, 2022

Após o ato, a polícia foi acionada. Os filhos do atacante colombiano Jhon Vásquez estavam presentes no local e se assustaram com o barulho. Conforme o repórter Lucas Catrib, do Sistema Verdes Mares, não houve feridos.

O treinamento foi retomado após o episódio, com o comando do auxiliar fixo Juca Antonello.

A diretoria alvinegra ainda busca um treinador para substituir Marquinhos Santos, demitido no domingo (14), na derrota do Ceará para o Fortaleza pela Série A.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil