Ceará x Real Ariquemes-RO pela semifinal da Série A2 do Feminino; confira datas e horários

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou os confrontos entre Ceará x Real Ariquemes-RO, pela semifinal do Brasileirão Feminino Série A-2 de 2022. Vale ressaltar que as equipes estão classificadas para a elite da modalidade e sonham com a conquista do título nacional.

O jogo de ida será no próximo sábado (20), às 15h, na Cidade Vozão, em Itaitinga. A volta será no sábado seguinte, dia 27, às 16h30, no Valeirão, em Rondônia. O maior placar agregado irá avançar.

A outra semifinal tem Bahia x Athletico-PR. Será a 1ª vez do Ceará na elite do futebol feminino.

Brasileirão Feminino Série A-2 de 2022

20.08 (sáb), às 15h - Ceará x Real Ariquemes-RO, na Cidade Vozão

27.08 (sáb), às 16h30 - Real Ariquemes-RO x Ceará, no Valerião