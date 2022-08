Ceará busca vencer RB Bragantino pela 1ª vez na Série A e quebrar tabu de oito anos; entenda

O Ceará visita o RB Bragantino neste domingo (21) buscando quebrar o tabu de nunca ter vencido a equipe paulista como visitante na Série A do Campeonato Brasileiro. Em cinco confrontos, soma três derrotas e dois empates.

Na história, o time alvinegro conquistou apenas duas vitórias atuando em Bragança Paulista, ambas pela Série B. O último triunfo aconteceu há oito anos, em 2014, com gols de Sandro e Magno Alves.

A partida acontece no Estádio Nabi Abi Chedid, às 18h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da Rádio Verdes Mares e do Diário do Nordeste.

Confrontos contra o RB Bragantino na Série A

RB Bragantino 4 x 2 Ceará (2020)

Ceará 1 x 2 RB Bragantino (2020)

RB Bragantino 0 x 0 Ceará (2021)

Ceará 2 x 2 RB Bragantino (2021)

Ceará 0 x 1 RB Bragantino (2022)

Confrontos contra o RB Bragantino como visitante

Bragantino 2 x 0 Ceará (Série B de 1999)

Bragantino 0 x 0 Ceará (Série B de 2002)

Bragantino 1 x 1 Ceará (Série B de 2008)

Bragantino 1 x 1 Ceará (Série B de 2009)

Bragantino 1 x 3 Ceará (Série B de 2012)

Bragantino 2 x 0 Ceará (Série B de 2013)

Bragantino 1 x 2 Ceará (Série B de 2014)

Bragantino 3 x 0 Ceará (Série B de 2015)

Bragantino 1 x 1 Ceará (Série B de 2016)

RB Bragantino 4 x 2 Ceará (Série A de 2020)

RB Bragantino 0 x 0 Ceará (Série A de 2021)

