Vina e Luiz Otávio vão até sede de torcida organizada após treino do Ceará; veja vídeo

Os jogadores Vina e Luiz Otávio, do Ceará, foram até a sede da torcida organizada Cearamor após o treino desta quinta-feira (18). O perfil "Ceará Até Morrer" publicou em sua rede social um vídeo curto do zagueiro Luiz Otávio conversando com integrantes da torcida organizada, com Vina também presente.



Legenda: O meia Vina na sede da organizada do Ceará Foto: Reprodução / Instagram



Momento turbulento

O momento do Ceará na temporada é de turbulência com a torcida. Vina discutiu com um torcedor após a eliminação do clube na Copa Sul-Americana no último dia 10, precisando ser contido, e na terça-feira, o clube foi alvo de dois atentados a bomba: à tarde, um rojão foi arremessado na sede do clube em Porangabuçu durante o treinamento e já no período da noite, dois homens arremessaram artefatos explosivos, proximo à loja do clube. Os suspeitos que participaram de atentado na sede do Ceará são soltos após audiência de custódia.

Ainda sem técnico

Com a demissão do técnico Marquinhos Santos no último domingo após derrota no Clássico-Rei, o Ceará iniciou a busca por um novo técnico, mas ainda não anunciou o substituto. Assim, ainda sem contratar um treinador, Juca Antonello, auxiliar técnico permanente do clube, deve dirigir a equipe alvinegra contra o RB Bragantino, no Nabi Abi Cheddid, pela Série A do Campeonato Brasileiro, ainda sem técnico. O clube viaja para São Paulo na sexta-feira (19).

