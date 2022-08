Quem está treinando o Ceará? Saiba sobre o responsável pela preparação do time contra RB Bragantino

Ainda sem uma definição sobre o novo treinador, os jogadores do Ceará seguem rotina de trabalho sob comando de Juca Antonello, de 42 anos. O ex-volante alvinegro assumiu o posto de auxiliar técnico permanente na comissão do clube em junho deste ano. Além dele, Edy Carlos Soares continua como preparador físico do grupo.

Até a demissão de Marquinhos Santos do cargo de técnico do Ceará, lá se vão quatro dias sem um novo comandante assumir a equipe. Enquanto isso, Juca Antonello é quem está à frente das atividades na preparação do time para encarar o Red Bull Bragantino, em Porangabuçu.

Com experiência dentro das quatro linhas, como jogador do Ceará, Juca retornou ao clube em fevereiro de 2021, quando assumiu a equipe do Sub-20 alvinegro. Em sua primeira experiência na comissão técnica na base, o treinador levou o time alvinegro ao título de Campeão Cearense 2021.

AUXILIAR PERMANENTE

A oportunidade de assumir a vaga de auxiliar técnico na comissão técnica permanente do clube surgiu neste ano. Ele ficou na vaga que era de Pedro Sotero, que seguiu Dorival Júnior e trocou Porangabuçu pela Gávea. Desde então, Juca Antonello prestava apoio aos trabalhos de Marquinhos Santos e Edison Borges, seu auxiliar.

No mesmo período, o Ceará trouxe o preparadior físico Edy Carlos Soares para também fazer parte da comissão permanente. O profissional era auxiliar de Enderson Moreira e já havia passado pelo Alvinegro de Porangabuçu. Além do Vozão, ele tem bagagem no Botafogo e América (MG).

Legenda: Edy Carlos era auxiliar de Enderson Moreira na passagem pelo Ceará em 2019 Foto: Thiago Gadelha/SVM

CARREIRA DO EX-VOLANTE

O ex-jogador Juca atuava como volante e vestiu a camisa do Ceará em 38 partidas, entre as temporadas 2011 e 2012. No último ano, fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Cearense. Formado na base do Internacional, Antonello atuou pelo profissional do Colorado, além de ter atuado no Criciúma, Marília (SP), Fluminense, Guarani e Botafogo.

Legenda: O ex-volante Juca vestiu a camisa do Ceará nas temporadas 2011/12 Foto: Divulgação Ceará SC

Após temporada com a camisa do alvinegro carioca, o ex-jogador foi para Europa, onde jogou pelo Partizan (RUS) e Deportivo La Coruña (ESP), entre os anos de 2007 e 2011. Depois de conquistar duas Ligas Sérvias e a experiência adquirida no Velho Continente, o ex-volante veio para Porangabuçu. Ele encerrou a carreira como jogador em 2014, após passagem pelo Novo Hamburgo (RS).

TÍTULO NO CEARENSE SUB-20

