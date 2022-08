Ceará já teve 11 técnicos em 5 anos desde que voltou para a Série A em 2018

Desde que voltou para a Série A, em 2018, o Ceará já teve 11 técnicos. Apenas em 2020, o Vovô terminou a Série A com o mesmo treinador, quando Guto Ferreira, iniciou e terminou a competição. De de 2018 para cá, foram 11 treinadores, com média de 15 jogos comandando o Alvinegro.



Com a queda de Marquinhos Santos no último domingo após derrota no Clássico-Rei, o Ceará irá para seu 12º treinador, e restando 16 jogos para o fim da Série A de 2022.

Legenda: Guto Ferreira foi o técnico do Ceará que mais comandou jogos na Série A do Brasileiro, sendo o único a ficar por uma edição inteira Foto: Kid Júnior / SVM

O técnico que mais treinou o Vozão na Série A foi Guto Ferreira, com 38 rodadas e o que treinou em um menor número de jogos foi Jorginho, apenas 3.

4º no ano e 3º na Série A

O treinador que assumir o Ceará será o 4º na temporada e o 3º na Série A, repetindo os anos de 2018 e 2019, quando também teve 3 técnicos.

O ano do Ceará começou com Tiago Nunes, que foi demitido após eliminação para o CRB na Copa do Nordeste. Dorival Júnior assumiu, fazia um bom trabalho, mas após 10 jogos, recebeu proposta do Flamengo, com Marquinhos Santos o substituindo.

Legenda: Dorival Júnior fazia um bom trabalho no Ceará quando recebeu proposta do Flamengo e aceitou Foto: KID JUNIOR

Marquinhos não resistiu às eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana, além da derrota no Clássico-Rei, deixando o clube próximo do Z4.



Veja lista de técnicos e jogos pelo Vozão na Série A



Série A 2018 (3 técnicos)

Chamusca: 6 jogos (3 empates e 3 derrotas)

Jorginho: 3 jogos (3 derrotas)

Lisca: 29 jogos (10 vitórias, 11 empates, 8 derrotas)



Série A 2019 (3 técnicos)

Enderson Moreira: 22 jogos (6 vitórias, 5 empates e 11 derrotas)

Adilson Batista: 13 jogos (4 vitórias, 2 empates 7 derrotas).

Argel Fucks: 3 jogos (dois empates e uma derrota)



Série A 2020 (um técnico)

Guto Ferreira: 38 Jogos (14 Vitórias, 10 Empates e 14 Derrotas)

Série A 2021 (2 técnicos)

Guto Ferreira: 18 Jogos (5 Vitórias, 9 Empates e 4 Derrotas)

Tiago Nunes: 20 jogos (6 vitórias, 8 empates, 6 derrotas)

Série A 2022 (2 técnicos)

Dorival Junior: 10 jogos (3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas)

Marquinhos Santos: 11 jogos (2 vitórias, 5 empates, 4 derrotas)

