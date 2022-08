Análise: Empate deixa Ceará empacado na Série A e novo técnico terá que resgatar a confiança

A instabilidade do Ceará fora de campo, sem treinador há uma semana, foi vista também quando a bola rolou diante do Bragantino fora de casa neste domingo pela 23ª rodada da Série A. Comandado pelo auxiliar permanente Juca Antonello, que fez o papel que lhe cabia dentro das possibilidades, o Ceará fez um jogo pouco inspirado, com muitos erros.

Erros e mais erros

Erros estes que foram fatais, como os dois pênaltis cometidos - o primeiro de Luiz Otávio e o segundo aos 54 do 2º tempo de Messias - e outros inacreditáveis que por pouco não tornaram o resultado em derrota: as duas cobranças de Erick perdidas, a segunda após o árbitro mandar voltar a penalidade desperdiçada por ele por invasão dupla (de Vina e Léo Ortiz).

Legenda: Após Erick perder duas cobranças, Zé Roberto bateu e marcou o gol do Ceará Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Os quatro lances de penalidade mostram toda a instabilidade do Alvinegro na temporada, uma equipe sem confiança, insegura, apesar da luta. Mas uma coisa é ser competitivo, como o Ceará sempre é, outra é não ser efetivo.E o Vovô não está sendo. O time cria muito pouco e apenas no 2º tempo atacou um mais, com a entrada de Erick no lugar de Mendoza, apagado.

No 1º tempo, o Ceará nada criou, e na etapa final, foi um pouco melhor, com Vásquez e Messias acertando a trave, e uma participação mais efetiva de Vina.

Exceto pelo goleiro João Ricardo, que pegou uma penalidade e fez três grandes defesas, o setor defensivo do Vovô permitiu muitos momentos de perigo do Bragantino.

Legenda: O Ceará foi pressionado pelo Bragantino em muitos momentos do jogo e deixou a vitória escapar nos acréscimos Foto: Ari Ferreira / Divulgação Bragantino

Novo técnico

O Ceará deve anunciar o novo técnico ainda esta semana visando o jogo de sábado (27) contra o Athletico/PR no Castelão. E o novo treinador precisará resgatar a confiança de um grupo de qualidade, mas que não tem dado a resposta esperada. Já são 5 jogos sem vencer na Série A, sendo os 4 do returno, e deixando escapar uma vitória nos acréscimos.

A 15ª colocação, os 26 pontos e a proximidade do Z4 preocupam e o clube precisa de tranquilidade para trabalhar e se manter na Série A sem sustos.

Em muitos momentos do jogo o Ceará é muito conservador, travado, pouco busca o resultado e a equipe precisa jogar mais solta.

É aguardar se o novo comandante terá esse perfil que faça um Ceará que agrida mais o adversário e que o futebol da equipe seja compatível com as peças que tem. No momento, o Vovô joga muito menos do que pode.