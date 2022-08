Enquete: você aprova a chegada do técnico Lucho González no Ceará?

O Ceará acertou a contratação do técnico argentino Lucho González para a sequência da temporada de 2022. O anúncio oficial será realizado em breve. Será a primeira experiência do profissional na função. Aposentado dos gramados em 2021, tem passagem como auxiliar técnico no Athletico-PR.

Multicampeão no esporte, sendo um dos jogadores de futebol mais vitoriosos da história da Argentina, é ídolo por diversos clubes e tirou a licença B da CBF, além de concluir o curso de liderança PRO da Federação Argentina de Futebol (AFA). Deste modo, você aprova a chegada?

O profissional chega para substituir Marquinhos Santos, demitido em 14 de agosto, após derrota para o Fortaleza durante a Série A. O elite nacional é a única competição alvinegra até o fim do ano, com o objetivo de permanência, além de conquista de uma vaga para participar em um torneio internacional.

HISTÓRICO

O novo técnico alvinegro é o segundo argentino com mais títulos na história como atleta. Ao todo, foram 30. É superado apenas por Lionel Messi. No time paranaense, jogou 164 partidas, fez 11 gols e deu seis assistências. Como capitão, foi campeão da Copa Sul-Americana.

O ex-meia pendurou as chuteiras em maio de 2021, na Arena da Baixada, no duelo entre Athletico e Aucas, pela Sula. Ele também tem passagens por River Plate, Al-Rayyan, Porto e Marseille. Também defendeu a Seleção Argentina.