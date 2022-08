Lucho González chega ao Ceará na sexta-feira (26) e estreia contra o Flamengo no Maracanã

Novo técnico do Ceará, o argentino Lucho González desembarca em Fortaleza na sexta-feira (26) e estreia à beira do gramado contra o Flamengo no domingo (4), às 11h, no Maracanã, pela Série A. O interino Juca Antonello, que é um membro fixo da comissão do clube, segue no comando diante do Athletico-PR neste sábado (27).

A decisão foi comunicada pelo clube alvinegro. Juca participou da preparação física ao longo da semana e treinou o grupo para o duelo com o RB Bragantino, no empate do último domingo (21).

Legenda: Juca Antonello é o atual auxiliar fixo do Ceará Foto: divulgação / Ceará

Deste modo, ficará na função também diante do Furacão, com partida na Arena Castelão, às 21h. A expectativa é que Lucho esteja no estádio e tenha logo o primeiro contato com o torcedor alvinegro.

Vale ressaltar que o comandante ainda deve ser inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ocupar o cargo durante as partidas. O contrato do técnico argentino é até dezembro de 2022.

Até o fim do Brasileirão restam 15 partidas, ou seja, Lucho participará de 14 em três meses. É o tempo que terá para mostrar serviço na 1ª experiência como treinador na carreira. No momento, o Ceará está na 15ª posição na tabela de classificação, com 26 pontos - o aproveitamento atual é de 37%.

