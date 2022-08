'O Lucho se encaixa no que o Ceará precisa nesse momento', afirma presidente Robinson de Castro

O presidente Robinson de Castro, do Ceará, participou do programa esportivo Jogada 1º Tempo nesta quinta-feira (25) e explicou a contratação do técnico argentino Lucho González. Para o dirigente, o comandante tem o perfil que o clube cearense precisa para dar sequência na temporada de 2022.

"Ele demonstrou conhecimento do nosso time, jogou contra (quando jogador), fez até um gol em 2018, então é um treinador que tem essa carga de dentro de campo, líder nato, mentalidade forte, trouxe uma excelente comissão técnica e tem muito para agregar. A gente acha que o Lucho se encaixa no que o Ceará precisa nesse momento. De referência, do que pessoas importantes do futebol falaram, todos atestam que é um grande profissional, com conhecimento. Ele tem capacidade para dirigir qualquer time, está pronto. Temos confiança de que será um grande trabalho", afirmou.

O mandatário alvinegro também listou os critérios para a escolha do treinador, apesar de Lucho González estrear na função justamente no Ceará. Antes, foi auxiliar técnico do Athletico-PR em 2022.

"A escolha do treinador passou pela definição do perfil. Era um treinador que tivesse comando, liderança ou admiração. O segundo seria alguém que tivesse um conteúdo técnico que pudesse ser simplificado e o terceiro seria o currículo no futebol brasileiro, vivenciado”, disse Robinson de Castro.

Lucho desembarca em Fortaleza na sexta-feira (26) e estreia à beira do gramado contra o Flamengo no domingo (4), às 11h, no Maracanã, pela Série A. O interino Juca Antonello, que é um membro fixo da comissão do clube, segue no comando diante do Athletico-PR neste sábado (27).

Exclusiva com presidente Robinson de Castro do Ceará

Confira outros pontos da coletiva

Legenda: Lucho foi auxiliar técnico de Alberto Valentin no Athletico-PR em 2022 Foto: divulgação / Athletico-PR

Ideias de Lucho

"Nós tivemos uma reunião com ele e essa reunião foi longa em São Paulo, ele chegou preparado, conhecia o elenco, o time, não só técnico, mas o tático, as ideias de ajuste, mostrou variações, mas uma coisa importante foi o pragmatismo, de simplificar ao máximo essa situação tática. Temos 15 decisões e não há um sentido de trazer alguém para modelar um estilo de jogo. É necessário que alguém já venha fazer o simples. Colocando as suas ideias, mas tendo essa situação de ajustar para ter uma equipe equilibrada defensivamente e ofebsivamente".

Busca no mercado "Eu acho que é a mais criteriosa, paciente, cautelosa, com imersão maior, avaliando os nomes do mercado, entendendo quem eram os nomes. Isso foi evoluindo com a segurança de que o Juca estava com um baita trabalho, estamos seguros com o trabalho do Juca, um profissional de muito conteúdo, e que tem demonstrado uma aceitação grande do grupo. A demora foi mais porque fomos mais criteriosos e exigentes com a escolha do treinador. Quando chegou o nome do Lucho foi uma surpresa quando entendemos o profissional, conversando com pessoas que trabalhavam no Athletico-PR, o nível de exigência é alto, as pessoas referenciaram o seu nome. Na conversa com ele, tivemos a convicção, e temos certeza de que vai fazer um grande trabalho. Claro que há a suspeita, porque foi alçado como treinador neste momento, no ceará. Outros tiveram o sucesso, pelo compromisso, comissão técnica e liderança. Tenho certeza que colocará o time rumo aos objetivos”.

