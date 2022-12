Chef da 'carne de ouro', Salt Bae irrita Messi com selfie e segura taça da Copa

O chef Nusret Gokce, conhecido como Salt Bae, chamou atenção no último domingo (18) ao insistir para tirar uma selfie com o atacante argentino Lionel Messi após a grande final da Copa do Mundo do Catar, quando a Argentina sagrou-se tricampeã mundial. Em vídeo que circula nas redes é possível perceber a insatisfação de Messi com a insistência do chef.

VEJA O VÍDEO DO MOMENTO:

Apesar da situação retratada no vídeo e das inúmeras críticas recebidas pelo chef nas redes sociais, Nusret Gokce conseguiu tirar uma foto com Messi após a conquista do título da Copa do Mundo pela Argentina. A foto dos dois foi publicada posteriormente no perfil oficial de “Salt Bae” no Instagram.

Nusret Gokce ainda posou para fotos com outros atletas argentinos, como o atacante Ángel Di María. Em seu perfil no Instagram, também é possível ver uma foto do chef segurando a taça da Copa do Mundo.

A presença do chef no gramado após a partida e o fato de ter erguido a taça da Copa tem gerado críticas por parte de torcedores argentinos.

CHEFE JÁ ESTEVE EM ALTA NA COPA

Nusret Gokce já havia viralizado durante a Copa do Mundo após receber atletas da Seleção Brasileira, como Vinícius Júnior e Éder Militão, em seu restaurante. A ocasião ganhou espaço nas discussões após os jogadores comeram a famosa carne folheada a ouro, que tem valor equivalente a 9 mil reais.