Conheça história de Messi e a esposa Antonella Roccuzzo, que se conheceram ainda na infância

O atacante Lionel Messi foi o grande destaque da Argentina no título da Copa do Mundo do Catar. Após a conquista do Mundial, o jogador foi visto comemorando ainda no gramado do Estádio Lusail com sua esposa Antonella Roccuzzo e seus filhos. A história de amor envolvendo Messi e Antonella despertou a curiosidade dos torcedores.

A trajetória dos dois começou em Rosário, uma das cidades da província de Santa Fé, na Argentina, muito antes de Messi se tornar jogador profissional de futebol. Aos nove anos de idade, Messi tinha o costume de ir a um mercado em Rosário. O estabelecimento tinha como donos os pais de Antonella Roccuzzo.

Legenda: Messi e Antonella Foto: Reprodução

O sucesso de Messi no futebol fez com que eles se distanciassem por um período. O argentino partiu para a Espanha, passando a atuar nas categorias de base do Barcelona. O reencontro aconteceu anos depois, quando do falecimento de uma amiga de Antonella. Messi viajou para a Argentina para prestar apoio à sua amiga de infância.

CASAMENTO E FILHOS

Após a reaproximação, Lionel Messi e Antonella Roccuzzo passaram a manter um relacionamento à distância, que foi oficializado em 2010. O casamento dos dois aconteceu apenas em 2017, mas o primeiro filho da relação, Thiago, veio ainda em 2012. Mateo, segundo filho do casal, nasceu em 2015 e Ciro, terceiro filho, em 2018.