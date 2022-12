Cristiano Ronaldo não se manifesta após vitória de Messi e Argentina na Copa

Cristiano Ronaldo não se pronunciou após a Argentina conquistar a Copa do Mundo do Catar neste domingo (18). Um dia após a conquista, o astro português não parabenizou a seleção vencedora e nem o 'rival de títulos' Lionel Messi, eleito melhor jogador da competição.

Na última década, CR7 e Messi protagonizaram a maior rivalidade do futebol. A dupla somou vários prêmios individuais e alimentou o debate sobre qual deles seria o melhor jogador.

O camisa 10 argentino tem sete Bolas de Ouro como melhor jogador do mundo, e agora aumenta a coleção com uma Copa do Mundo. Já Cristiano acumula cinco Bolas de Ouro e uma Eurocopa.

A última publicação do jogador no Instagram foi para lamentar a eliminação de Portugal do torneio, há uma semana. A equipe foi derrotada pela seleção de Marrocos. Pelé, Neymar e outros ídolos do esporte parabenizaram o argentino e a equipe sul-americana.

"Hoje o futebol continuou a narrar a sua história, como sempre, de forma apaixonante. Messi vencendo sua primeira Copa do Mundo, como era merecido por sua trajetória", disse o Rei do futebol, vencedor de três mundiais com a amarelinha.