Foto de Lionel Messi com taça da Copa do Mundo se torna a segunda mais curtida do Instagram

A postagem do meia-atacante Lionel Messi celebrando a conquista da Copa do Mundo se tornou o segundo post mais curtido da história do Instagram. A foto do astro da Argentina superou a montagem da marca Louis Vuitton, em ação publicitária, colocando frente a frente Messi e Cristiano Ronaldo jogando xadrez, postado na conta do português, com 41 milhões de curtidas.

O registro de Lionel Messi tem quase 47 milhões de curtidas. A foto do argentino só fica atrás da postagem de um ovo na rede social. A brincadeira iniciou em 2019, com o intuito de estabelecer um recorde na plataforma. O perfil 'world_record_egg', verificado no Instagram, só tem uma publicação, a do ovo, que soma mais de 56 milhões de curtidas. O recorde anterior era em uma publicação da empresária Kylie Jenner, com 18 milhões.

Na postagem de Messi, o meia-atacante da Seleção Argentina comemora a realização do sonho de conquistar a Copa do Mundo. Aos 35 anos, Lionel, além de capitanear os argentinos rumo ao título, encerrou o Mundial do Catar na vice-artilharia, com sete gols, sendo eleito o Bola de Ouro do torneio.

Lionel Messi Meia-atacante da Argentina "Tantas vezes sonhei, tanto desejei que ainda não caiu (a ficha), não consigo acreditar......"

VEJA POSTAGEM DE MESSI NA ÍNTEGRA

"CAMPEÕES DO MUNDO!!!!!!!

Tantas vezes sonhei, tanto desejei que ainda não caiu (a ficha), não consigo acreditar...... Muito obrigado à minha família, a todos que me apoiam e também a todos que acreditaram em nós.

Demonstramos mais uma vez que os argentinos, quando lutamos juntos e unidos, somos capazes de conseguir o que nos propomos. O mérito é deste grupo, que está acima das individualidades, é a força de todos lutando por um mesmo sonho que também era o de todos os argentinos... Conseguimos! VAMOS ARGENTINA, CARALHO! Vamos nos ver muito em breve..."

