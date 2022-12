Seleção da Copa do Mundo de 2022: veja os melhores jogadores

A Copa do Mundo de 2022 chegou ao fim. Após 64 jogos e 28 dias, o principal torneio da Fifa terminou com o título da seleção da Argentina, em uma das melhores finais de todos os tempos contra a França, neste domingo (18). E essa história foi contada com diversos destaques individuais.

A entidade elegeu o argentino Lionel Messi como o Bolo de Ouro da competição, mas a Coluna vai além: definimos a Seleção da Copa. A opinião é subjetiva, mas considera grandes campanhas como Marrocos, o 1º time africano semifinalista na história.

Infelizmente, o Brasil foi eliminado nas quartas de final, não encantou e, por isso, não tem representantes. Assim, a lista final tem quatro países: Argentina, Marrocos, Croácia e França.

Seleção da Copa do Mundo de 2022

GOL - Bono (Marrocos)

LAD - Hakimi (Marrocos)

ZAG - Upamecano (França)

ZAG - Gvardiol (Croácia)

LAE - Theo Hernández (França)

VOL - Amrabat (Marrocos)

VOL - Enzo Fernández (Argentina)

MEI - Luka Modrić (Croácia)

ATA - Messi (Argentina)

ATA - Griezmann (França)

ATA - Mbappé (França)

TEC Lionel Scaloni (Argentina)

Legenda: O goleiro Bono brilhou na disputa de pênaltis contra a Espanha na Copa do Mundo Foto: divulgação / Fifa

Na defesa, o goleiro Bono entrou para a histórica como um dos líderes de Marrocos. Contra a Espanha, foi importante na disputa de pênaltis e sofreu apenas um gol (contra) até a eliminação para a França nas semifinais, sendo um símbolo dessa seleção.

Na zaga, a dupla é formada por Upamecano e Gvardiol. Jovens e rápidos, foram importantes na trajetória das duas equipes, se destacando individualmente em cada uma das seleções. Na direita, Hakimi surge como um dos nomes históricos de Marrocos, enquanto Theo permitiu a evolução da França até a final.

Legenda: Muito ofensivo, técnico e rápido, o lateral-direito Hakimi era um dos pilares de Marrocos Foto: divulgação / FIFA

No meio-campo, Modric liderou a Croácia aos 37 anos, se multiplicando em campo. Enzo Fernández (20), a revelação do Mundial, foi o trunfo da metamorfose argentina até o título. Já Amrabat chamou a atenção pelo vigor físico e a imponência no gramado.

O ataque tem Messi, o melhor da Copa: sete gols e três assistências. O craque Mbappé aparece como artilheiro e protagonista digno de um hat-trick na final. E fechamos com Griezmann, também líder de passes para gol e o maestro dos vice-campeões.

O treinador é o argentino Lionel Scaloni. Após a derrota na estreia para a Arábia Saudita, reinventou a Argentina a cada partida. Mudou esquema, alterou o time titular e se adaptou de acordo com o adversário. Teve coragem para mudar quando necessário, sendo coroado com o título mundial.

Menções honrosas

GOL - Livaković (Croácia)

GOL - Emiliano Martínez (Argentina)

ZAG - Romain Saïss (Marrocos)

VOL - De Paul (Argentina)

VOL - Jude Bellingham (Inglaterra)

MEI - Bruno Fernandes (Portugal)

ATA - Ziyech (Marrocos)

ATA - Harry Kane (Inglaterra)

TEC - Walid Regragui (Marrocos)

Premiação da Fifa na Copa do Mundo de 2022

Bola de Ouro : Lionel Messi (Argentina)

: Lionel Messi (Argentina) Bola de Prata : Kylian Mbappé (França)

: Kylian Mbappé (França) Bola de Bronze : Modric (Croácia)

: Modric (Croácia) Revelação : Enzo Fernández (Argentina)

: Enzo Fernández (Argentina) Luva de Ouro : Emiliano Martínez (Argentina)

: Emiliano Martínez (Argentina) Chuteira de Ouro: Kylian Mbappé (França)