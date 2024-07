Ceará tenta a contratação do atacante Talisson, do RB Bragantino

O Ceará tem interesse na contratação do atacante Talisson, do RB Bragantino. O Diário do Nordeste apurou que o Vovô mantém conversas com o staff do jogador de 22 anos na tentativa de contratá-lo para o restante da temporada.

Ainda de acordo com a apuração do Diário do Nordeste, as conversas entre Ceará, RB Bragantino e o staff de Talisson são no sentido de uma negociação por empréstimo. Talisson, de 22 anos, tem contrato com o RB Bragantino até o final da temporada 2025.

Ele chegou à equipe paulista na temporada 2022, emprestado, e ao final daquele ano foi contratado em definitivo pelo Massa Bruta. Ele fez sua estreia no time profissional do RB Bragantino em 2023 e naquele ano somou quatro gols em dez jogos disputados.

Na atual temporada, também pela equipe profissional do Red Bull Bragantino, são 19 jogos disputados, além de um gol e uma assistência.