Real Madrid faz planos após anunciar Mbappé e decide emprestar jogador brasileiro

Após anunciar a contratação de Mbappé, com contrato de cinco anos, o clube espanhol vê crescer a concorrência no setor ofensivo, já que o atleta francês chega para ser titular na equipe comandada por Ancelotti. O camisa 9 deverá atuar ao lado de Rodrygo e Vini Junior. Sem espaço, Reinier já foi informado que não seguirá no time madrilenho na próxima temporada.

O brasileiro não conseguiu se destacar no Frosinone, da Itália, para onde foi emprestado. Por isso, vai deixar a equipe madrilenha com ataque do técnico. A informação é do portal Defensa Central.

Revelação do Flamengo, o intuito do Real Madrid é emprestar o jovem jogador a um time da Espanha. Mesmo assim, há times brasileiros interessados. Reinier pretendia seguir no time de Ancelotti e brigar por vaga, mas a chegada de Mbappé, além da evolução de outros atletas, atrapalhou os planos do atleta.

O jogador foi vendido ao Real Madrid por R$ 135 milhões, há mais de quatro anos. Ele também já foi emprestado ao Borussia Dortmund, Girona, além do Frosinone.