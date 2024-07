Ferroviário regulariza reforços para enfrentar Ypiranga e tem a volta de Douglas Dias

A direção do Ferroviário conseguiu regularizar todos os reforços contratados recentemente antes da partida desta quarta-feira (17), contra o Ypiranga-RS, pela Série C do Brasileiro.

Além de Robson Lopes, que já havia estreado, e Israel, que já constava no BID, ganharam condição de jogo nesta terça os zagueiros Léo Gobo e Bruno Reis, além do atacante Nicholas.

Os três regularizados seguiram com a delegação coral para o Rio Grande do Sul antes mesmo de entrarem no BID e por isso são opção para o técnico Paulinho Kobayashi agora. Além dos reforços, o comandante coral conta com o retorno do goleiro Douglas Dias, que trabalha normalmente com o grupo desde a semana passada.

O Tubarão encerrou os preparativos para o jogo na manhã desta terça, no CT da Chapecoense, e depois seguiu de ônibus para Erechim, onde vai encarar o Ypiranga. A partida está marcada para iniciar às 20 horas, no estádio Colosso da Lagoa.

Na zona de rebaixamento, o Tubarão precisa voltar a vencer. O último triunfo coral foi na 7ª rodada, diante do Londrina, em casa. De lá para cá são seis partidas sem vencer na Terceirona.