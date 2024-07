Gol bizarro: jogo do Cearense Série C tem suspeita de manipulação de resultado; veja vídeo

A partida entre Tianguá e Itarema, válida pela 5ª rodada da Série C do Campeonato Cearense, realizada nesta segunda-feira (15), teve uma suspeita de manipulação de resultado por parte de um atleta da equipe do Itarema. As imagens circularam pelas redes sociais e serão enviadas ao Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) para as devidas providências.

Durante o jogo, na reta final do primeiro tempo, o jogador Ewerton da Silva Souza protagoniza lances suspeitos, no qual perde o domínio da bola facilmente para jogadores adversários perto da grande área de defesa. Em um deles, quando o camisa 8 do Itarema comete dois erros consecutivos, acontece o primeiro gol da equipe do Tianguá. Ewerton foi substituído logo após o tento sofrido e se encaminhou direto para o vestiário. Companheiros de equipe dele teriam ficado revoltados com os lances.

Gol bizarro: jogo do Cearense Série C tem suspeita de manipulação de resultado; veja vídeohttps://t.co/8EZWqlaj95 pic.twitter.com/hMEIXYGh8o — Jogada (@diariojogada) July 15, 2024

Horas depois do jogo, o Itarema publicou um nota nas redes sociais que havia desligado o jogador do clube. A Federação Cearense de Futebol (FCF) que “está ciente do ocorrido de uma suposta manipulação de resultado no confronto entre Itarema e Tianguá e que está aguardando o relatório oficial do delegado da partida, da Comissão de Arbitragem e da Sportradar para tomar as medidas cabíveis”.

A FCF também deve enviar os vídeos para o TJDF e pedir a Procuradoria que faça denúncia oficial contra o atleta Ewerton da Silva Souza, por entender que, em caso de punição, deve ser aplicada ao atleta e não a agremiação, que seria uma vítima em caso de comprovação de manipulação.

Confira a nota da FCF na íntegra:

A Federação Cearense de Futebol informa que está ciente do ocorrido de uma suposta manipulação de resultado no confronto entre Itarema e Tianguá realizado nesta segunda-feira (15) pela quinta rodada do Campeonato Cearense Série C. A entidade está aguardando o relatório oficial do delegado da partida, da Comissão de Arbitragem e da Sportradar para tomar as medidas cabíveis.

Confira a nota do Itarema na íntegra:

O Itarema esporte clube informa por meio desta o desligamento do atleta Ewerton da Silva Souza. O atleta teve seu contrato rescindido e não faz mais parte do nosso elenco.