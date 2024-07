Daniel Alves quita dívidas com banco e filhos, que somavam mais de R$1 milhão; entenda

Daniel Alves desembolsou mais de R$1 milhão para quitar dívidas que tinha com o Banco Safra e com seus dois filhos, Daniel e Victoria, frutos do relacionamento com a ex-mulher, Dinorah Santana da Silva.

Para o banco, o ex-lateral acumulava uma pendência de R$ 550 mil por conta de um empréstimo adquirido por uma agência de publicidade da qual Daniel Alves era CEO. No entanto, o valor aumentou devido a juros e correções monetárias, fazendo com que o ex-atleta chegasse a um acordo para pagar o total de R$ 754 mil.

Já a dívida com os filhos era por conta de pensão alimentícia e totalizava R$ 336 mil.

Segundo apuração do jornalista Diego Garcia, o brasileiro teria conseguido pagar as pendências graças a um pagamento feito pelo São Paulo, seu ex-clube.