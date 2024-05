Daniel Alves deixa Barcelona para viver em ilha espanhola; veja novo destino do jogador

O ex-atleta da seleção brasileira Daniel Alves está se mudando de Barcelona para a ilha espanhola de Tenerife. Segundo o portal Sport, o ex-jogador, condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estupro, decidiu se mudar para reconstruir sua vida após a condenação.

Daniel, que está em liberdade provisória enquanto recorre da sentença, é obrigado a comparecer semanalmente ao Tribunal. De acordo com o portal, apesar da condenação, o ex-lateral foi visto, na última sexta-feira (24), saindo do Tribunal de Barcelona acompanhado da modelo Joana Sanz.

No novo endereço, o casal, que se reconciliou após Daniel ter saído da prisão, espera ter mais tranquilidade para lidar com as consequências da condenação e se concentrar na apelação que busca reverter a decisão judicial.

Onde é Tenerife?

Tenerife é a maior das ilhas Canárias espanholas, perto da costa da África Ocidental. A ilha é dominada pelo Monte Teide, um vulcão adormecido que é o ponto mais alto da Espanha.