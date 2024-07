Barcelona-EQU x RB Bragantino: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Barcelona-EQU e RB Bragantino entram em campo nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental Isrido Romero Carbo, no Equador, para disputar os play-offs da Copa Sul-Americana 2024. O vencedor irá avançar às oitavas de final da competição.

O Barcelona-EQU caiu para os play-offs da Sula após terminar na 3ª posição do Grupo B da Copa Libertadores deste ano, ficando atrás de São Paulo e Talleres-ARG. Já o RB Bragantino avançou para a primeira fase de mata-mata da competição após terminar a fase de grupos da Sula na segunda posição do Grupo H, ficando atrás do Racing-ARG.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela ESPN e Disney+.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Barcelona-EQU

Titulares: Javier Burrai; Castillo, Nicolás Ramirez, Lucas Sosa e Chalá; Jesús Trindade e Souza; Preciado, Damián Diaz e Corozo; Octavio Rivero.

Javier Burrai; Castillo, Nicolás Ramirez, Lucas Sosa e Chalá; Jesús Trindade e Souza; Preciado, Damián Diaz e Corozo; Octavio Rivero. Técnico: Ariel Holán.

RB Bragantino

Titulares: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Eric Ramires e Lucas Evangelista; Helinho, Lincoln e Mosquera; Eduardo Sasha.

Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Eric Ramires e Lucas Evangelista; Helinho, Lincoln e Mosquera; Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Barcelona-EQU x RB Bragantino | FICHA TÉCNICA

Competição: Play-offs da Copa Sul-Americana

Local: Estádio Monumental Isrido Romero Carbo, no Equador

Data e Horário: quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília)