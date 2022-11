Catar proíbe venda de cerveja no entorno dos estádios da Copa do Mundo

O Governo do Catar mudou as regras de venda de cerveja durante a Copa do Mundo. O cumunicado foi feito à Fifa nesta sexta-feira (18). O acerto previa a comercialização de bebida alcoólica no perímetro dos oito estádios do torneio, mas isso foi cancelado. A informação é do The New York Times.

As tendas venderiam o produto no entorno dos estádios, três horas antes das partidas e até uma hora depois. No entanto, agora vão comercializar apenas cerveja sem álcool.

INSATISFAÇÃO

Os patrocinadores da Copa do Mundo, em especial a Budweiser, fornecedora oficial de cervejas no torneio, não aprovaram a decisão. Principalmente por ter sido anunciada a apenas dois dias da estreia do Mundial. A determinação partiu da família real qatari.

Em nota, a Fifa se manifestou nas redes sociais sobre o tema.

"Depois de discussões entre as autoridades locais e a Fifa, foi decidido que a venda de bebidas alcoólicas será restrita à Fifa Fan Festival e a outros lugares licenciados destinados aos fãs, retirando os pontos de venda de cerveja do perímetro dos estádios da Copa do Mundo de 2022. Não haverá impacto na venda de Bud Zero, que vai continuar disponível em todos os estádios do Qatar."

"As autoridades do país sede e a Fifa vão continuar garantindo que os estádios e o seu entorno tenham uma área divertida, respeitosa e prazerosa para todos os torcedores. A organização do torneio aprecia a compreensão da InBev e o suporte contínuo ao nosso objetivo de atender a todos durante a Copa de 2022", disse a entidade máxima do futebol em nota.

Assim, a cerveja com álcool será vendida somente nas Fan Fest e nas áreas VIPS do estádio. Cada copo de meio litro será vendido por aproximadamente R$ 75 reais.