Alisson de bigode chama atenção em estreia do Brasil e faz parte de campanha; entenda

O goleiro Alisson chamou a atenção na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo por conta do visual: trocou a barba por um bigode. O novo estilo marcou presença na partida contra a Sérvia, nesta quinta-feira (24), no Estádio de Lusail, no Catar, pela 1ª rodada do Grupo G do Mundial.

A mudança faz parte de uma ação de conscientização. Embaixador da Organização Mundial da Saúde (OMS), aderiu ao bigode pois é símbolo do Novembro Azul, em alusão ao câncer de próstata. Alisson então foi convidado pela marca Gillette para a campanha Bigodes Pela Saúde do Homem.

Alisson Goleiro do Brasil "Se toda a população se conscientizar sobre os cuidados para detectar algum problema de forma prévia, é possível evitar a descoberta de doenças sérias em estágio avançado. Eu sei da minha influência em relação aos admiradores do esporte em geral e fiz questão de transmitir essa mensagem com toda a seriedade que ela deve ser debatida".

A expectativa é de manutenção do estilo durante a Copa. O Brasil enfrenta Sérvia, Suíça e Camarões. Se avançar até a final, participa das oitavas de final, quartas e a semifinal.