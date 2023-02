Fortaleza investe mais de R$ 15 milhões em reforços para 2023; veja valores

O Fortaleza investiu uma receita milionária em reforços para 2023. Com a renovação do técnico argentino Vojvoda, o clube trabalhou para fortalecer o elenco visando o calendário de competições e ultrapassou a marca de R$ 15 milhões em aquisições de jogadores.

Dos nove reforços anunciados até o momento, quatro exigiram receita para a compra de direitos econômicos. O meia Calebe, por exemplo, custou R$ 6 milhões junto ao Atlético-MG, igualando a maior aquisição da história da instituição: atacante Renato Kayzer, ex-Athletico-PR.

A lista contempla ainda o atacante Júnior Santos (cerca de R$ 3,6 milhões), o lateral-direito Dudu (R$ 3,5 mi) e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco (R$ 2 mi). Os valores foram divulgados oficialmente pela instituição no momento dos anúncios.

Legenda: O Fortaleza investiu cerca de R$ 3,5 milhões no retorno do atacante Júnior Santos Foto: Thiago Gadelha / SVM

As demais contratações, segundo a gestão, não tiveram os montantes revelados pois foram empréstimo ou reforços que estavam livres. Se enquadram nessa categoria: o goleiro João Ricardo, o lateral-esquerdo Lucas Esteves (cedido pelo Palmeiras), o ala Yago Pikachu (cedido pelo Shimizu S-Pulse, do Japão), o meia Tomás Pochettino, além do atacante Guilherme (cedido pelo Grêmio).

O caso do centroavante argentino Lucero, que gerou imbróglio com o Colo-Colo-CHI, também entra nesse grupo. Segundo o Fortaleza, o atleta chegou ao time após se desligar do futebol chileno, ou seja, não existiu negociação direta entre as equipes, o que fez o jogador ser contratado como agente livre. Por isso, nenhum valor foi divulgado sobre a operação.

Na projeção orçamentária para 2023, a diretoria estimou R$ 20 milhões para negociações. O montante engloba as compras dos direitos econômicos (R$ 10 milhões), além dos pagamentos de luvas (R$ 5 milhões) e intermediações de jogadores (R$ 5 mihões).

Investimento do Fortaleza em reforços de 2023

Calebe (Atlético-MG) : R$ 6 milhões.

: R$ 6 milhões. Júnior Santos ( Sanfrecce Hiroshima-JAP ) : US$ 700 mil [cerca de R$ 3,6 milhões].

Sanfrecce Hiroshima-JAP : US$ 700 mil [cerca de R$ 3,6 milhões]. Dudu (Atlético-GO) : R$ 3,5 milhões.

: R$ 3,5 milhões. Bruno Pacheco (Ceará) : R$ 2 milhões.

: R$ 2 milhões. Total: R$ 15,1 milhões

Leia mais Alexandre Mota Fortaleza anuncia Lucero e não teme punição na Fifa por reforço; veja posição do clube