Fortaleza anuncia contratação de atacante Guilherme, do Grêmio

O Fortaleza anunciou a contratação do atacante Guilherme, do Grêmio, como antecipado pelo Diário do Nordeste. O atleta de 27 anos chega por empréstimo até o fim de 2023.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "Vem para o nosso setor de ataque, um setor que já tem boas opções, mas para o nosso modelo de jogo, para o que a gente tem de objetivos no ano, vai precisar de muitas peças no ataque, porque vai ter troca. Troca que eu digo é mudança de jogador por partida, substituição, revezamento por jogos seguidos e viagens, e a gente quer manter o poder do ataque sempre com boas possibilidades".

O reforço chega ao Pici com aprovação do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Em campo, pode atuar pelos lados do campo ou mais centralizado, como centroavante. Em 2020, o departamento de futebol até buscou a transferência, mas o atacante rumou para o exterior.

Assim, Guilheme é o 9º reforço do Fortaleza para a nova temporada. Os demais foram: o goleiro João Ricardo, os laterais-direitos Dudu e Pikachu, o laterais-esquerdos Bruno Pacheco e Lucas Esteves, o meia Tomás Pochettino e os atacantes Lucero e Júnior Santos.

Carreira

Revelado na base do Grêmio, Guilherme teve maior destaque no futebol brasileiro em 2019, quando foi o artilheiro da Série B pelo Sport. O atleta também teve bons momentos pelo Botafogo, disputando inclusive a Libertadores, e acumulou passagem por outras times como o São José-RS, a Chapecoense e o Coritiba.

No exterior, defendeu o Al-Faisaly FC, da Arábia Saudita, e Al Dhafra, dos Emirados Árabes Unidos. O retorno ao Brasil foi em 2022, quando assinou vínculo com o Grêmio até 2024. Na última temporada, disputou 18 partidas, com um gol e duas assistência. Já em 2023 foi utilizado somente duas vezes, estando dos planos.

Para o setor ofensivo, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda conta ainda com: Thiago Galhardo, Lucero, Romarinho, Pedro Rocha, Sílvio Romero e Moisés. Na atual temporada, o Leão disputa o Estadual, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, a Libertadores e a Série A.

Ficha técnica

Nome: Guilherme Augusto Vieira dos Santos.

Data de nascimento: 13/04/1995 (27 anos).

Posição: Atacante.

Naturalidade: São Paulo-SP.

Clubes: Cotia FC-SP, São José-RS, Botafogo-RJ, Chapecoense, Coritiba, Sport, Al-Faisaly FC-EAU, Al Dhafra-EAU, Grêmio e Fortaleza.