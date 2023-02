Fortaleza acerta contratação de atacante Guilherme, do Grêmio

O Fortaleza acertou a contratação do atacante Guilherme, do Grêmio. O vínculo será por empréstimo até o fim da temporada de 2023. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista André Hernan.

Aos 27 anos, o atleta tem contrato com o time gaúcho até 2024 e não estava nos planos do técnico Renato Portaluppi. A chegada ao time foi em 2022, participando da campanha de acesso à Série A.

Revelado na base da equipe, acumula passagem por diversos clubes na carreira como Botafogo, Sport, Coritiba, além do Al-Faisaly FC, da Arábia Saudita, e Al Dhafra, dos Emirados Árabes Unidos.

Para o setor ofensivo, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda conta com: Thiago Galhardo, Lucero, Romarinho, Pedro Rocha, Sílvio Romero e Moisés. Na atual temporada, o Leão disputa o Estadual, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, a Libertadores e a Série A.