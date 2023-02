Fortaleza acerta empréstimo de volante Matheus Jussa ao Cruzeiro

O Fortaleza acertou o empréstimo do volante Matheus Jussa ao Cruzeiro. A oficialização do acordo, até o fim da temporada de 2023, depende dos exames médicos do jogador. A informação é do ge.

No Pici, o atleta tem vínculo até 2024 e perdeu espaço sob o comando do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Em 2022, o volante foi cedido ao Qatar SC, do Catar, até dezembro.

A chegada ao Fortaleza ocorreu em 2021, emprestado pelo Oeste-SP. Posteriormente, foi adquirido em definitivo, totalizando 80 partidas com a camisa leonina, com um gol e duas assistências. No ano vigente, não foi relacionado para nenhum jogo da equipe cearense.

Revelado pela Portuguesa-SP, tem passagem por equipes como Vasco e Internacional. Na posição, o elenco conta com: Caio Alexandre, Zé Welison, Lucas Sasha, Hércules, Tomás Pochettino e Ronald.