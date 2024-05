Big Rider Kids: conheça José Lucas, surfista cearense de 12 anos que surpreende em ondas grandes

Dezesseis títulos no surfe com participações nos mares das Ilhas Maldivas, El Salvador e Fernando de Noronha. Este é José Lucas, um garoto de 12 anos, que começou sua história nas competições da modalidade com apenas cinco anos e pega ondas de até quatro metros.

O início precoce foi motivado pelo pai, Mardônio, que já era praticante do esporte e se tornou uma inspiração para o garoto, lhe ajudando no processo de confiança para enfrentar o mar.

"Comecei a surfar muito novo. Meu pai quem me incentivava. Eu ficava vendo as fotos dele surfando, foi ele quem me motivou. Eu não tinha muita confiança no começo, mas aos poucos meu pai foi me ajudando e comecei a ficar mais confiante e a gostar mais", comentou.

Big Rider Kids

Na sua primeira temporada de competições, José chamou a atenção das pessoas que estavam na praia de Fernando de Noronha, quando pegou ondas de aproximadamente 15 pés (por volta de 4 metros de altura). O momento lhe rendeu o apelido de “Big Rider Kids”. O pai do garoto disse que as coisas aconteceram de forma natural, e com o passar do tempo José foi se destacando.

Legenda: José Lucas, surfista cearense Foto: Ismael Soares/SVM

“As coisas foram acontecendo naturalmente, ele foi desenvolvendo, curtindo, pegando ondas maiores. Eu percebi que ele tinha jeito. Na primeira temporada ele já se destacou, ganhou o apelido de 'Big Rider Kids', apelido dado pela fotógrafa Michele, e a gente adotou o apelido. Ele acabou se posicionando no mercado, conquistando patrocínios. Isso nos deixa muito orgulhosos e felizes", disse Mardônio.

Daniel Bezerra, o treinador do garoto, fala do diferencial dele para as outras crianças e cita a coragem de José.

"A diferença dele para as outras crianças da mesma idade é a atitude. Descobrimos isso em Fernando de Noronha, quando uma criança entrou em um mar de 15 pés. Tem marmanjo que não entra nem com oito pés. Isso chama a atenção, não só da família, mas também da mídia de fora e dos surfistas que pegam ondas grandes. Estamos felizes com essa evolução do José", disse.

Legenda: José Lucas e o treinador, Daniel Bezerra Foto: Ismael Soares/SVM

Além disso, Daniel fala sobre a rotina de treinos do atleta, e diz que o trabalho é feito não só na praia, mas também em casa, mas acrescenta que os treinamentos não podem ser feitos de forma diária: ‘o corpo também precisa de descanso’.

"O José estuda de tarde e pela manhã vem fazer um treino comigo. O pai dele treina ele em casa, em relação a exercícios, mobilidade, fisioterapia. Então ele está sendo preparado em casa e na praia. Não é todo dia que a gente surfa, o corpo também precisa de descanso"

Inspiração

Ao falar da sua referência, José coloca o pai no topo do pódio de inspirações, mas cita também o brasileiro Lucas Chumbo, um dos melhores atletas de ondas grandes do mundo.

Legenda: José Lucas e o pai, Mardônio Foto: Ismael Soares/SVM

"Minha inspiração é meu pai, mas gosto muito também do Lucas Chumbo, que pega ondas enormes e já surfou em Nazaré. Então tenho muita inspiração nele e quero pegar ondas enormes também ", disse.

Mardônio diz que fica feliz em ser inspiração para o filho, e comenta que o desejo é que o garoto além de campeão no surfe, seja ‘campeão na vida’.

"Ele tem o dever e a obrigação de ser um bom aluno. Ele vai ser o que ele quiser. O objetivo é que ele seja campeão na vida, através dos estudos, de um bom inglês, de uma formação. O que ele quiser ser, ele vai ser. Ele pode ser jornalista, advogado, doutor. E ele pode ser um grande surfista e doutor, um grande surfista e jornalista. Número um os estudos, a saúde e o esporte", exclamou.

Olimpíadas

O sonho de todo atleta é chegar em grandes competições. O objetivo de José Lucas não é diferente, o garoto quer competir em uma Olimpíada, mas mostrou maturidade e disse que o pensamento do momento é evoluir para conseguir alcançar a maior competição do mundo esportivo.

"Quero um dia competir nas Olimpíadas, mas agora estou pensando em evoluir, para um dia isso acontecer", disse.