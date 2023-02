Fortaleza anuncia contratação de meia Calebe, do Atlético-MG

O Fortaleza anunciou a contratação do meia Calebe, como antecipado pelo Diário do Nordeste. O clube investiu R$ 6 milhões na aquisição de 50% dos direitos econômicos do jogador de 22 anos junto ao Atlético-MG. O contrato é até 31 de dezembro de 2026.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "É um atleta jovem de muita qualidade e vem de uma boa base. Foi contratado para jogar como meio-campista, um meia de articulação. Estamos fazendo um investimento de R$ 6 milhões por 50% dele, pagos em quatro parcelas semestrais. Entendemos que é um jogador de boa dinâmica, de boa técnica, com possibilidade de retorno esportivo e financeiro".

Com 22 anos, o meio-campo foi titular nos dois primeiros jogos do Galo em 2023, pelo Campeonato Mineiro. Na temporada de 2022, no entanto, Calebe participou de 27 partidas e marcou um gol.

O atleta foi comprado pelo Atlético-MG em 2020, junto ao São Paulo, por R$ 500 mil. Na época, chegou para a base e ascendeu ao profissional sob o comando do argentino Jorge Sampaoli.

Com o anúncio, Calebe é o 9º reforço oficializado pelo Fortaleza. Os demais foram: goleiro João Ricardo; laterais-esquerdos Bruno Pacheco e Lucas Esteves; laterais-direitos Pikachu e Dudu; meia Pochettino; além dos atacantes Lucero e Júnior Santos.

Ficha técnica

Nome: Calebe Goncalves Ferreira da Silva.

Data de nascimento: 30/04/2000 (22 anos).

Posição: Meio-campista.

Naturalidade: Monte Azul-SP.

Clubes: Monte Azul-SP, Inter de Bebedouro-SP, São Paulo-SP, Atlético-MG e Fortaleza.