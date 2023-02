Fortaleza acerta compra do meia Calebe do Atlético-MG por R$ 6 milhões

O meio-campista Calebe está a caminho do Fortaleza. O Atlético-MG informou, nesta quarta-feira (8), a venda do jogador para o time cearense. O Tricolor do Pici adquiriu 50% dos direitos econômicos por R$ 6 milhões de reais.

A equipe mineira segue com 35% dos direitos sobre o jogador, e os outros 15% pertecem ao São Paulo. Vestindo a camisa do Galo, o atleta conquistou seis títulos: Supercopa do Brasil (2022), Campeonato Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021) e Campeonato Mineiro (2022/21/20).

O atleta de 22 anos foi revelado pelo Atlético em 2020. Ele veio da base do São Paulo por R$ 500 mil. Em novo acordo com o tricolor paulista, o clube mineiro conseguiu aumentar a porcentagem. Com ele, o Tricolor do Pici chega a nove reforços para o time nesta temporada.

O Fortaleza volta a campo no próximo dia 14, próxima terça-feira, quando enfrenta o Bahia pela Copa do Nordeste.