Fortaleza encaminha compra de meia Calebe, do Atlético-MG

O Fortaleza encaminhou a contratação do meia Calebe, do Atlético-MG. A negociação está avançada para transferência em definitivo, com investimento próximo de R$ 6 milhões. A informação é do ge.

No momento, os clubes conversam sobre os percentuais dos direitos econômicos do jogador. A proposta é para o Leão ficar com 50%, enquanto o Galo seguiria com 35% e o São Paulo com 15%.

Com 22 anos, o jogador foi comprado pelo Atlético-MG em 2020, junto ao São Paulo, por R$ 500 mil. Na época, chegou para a base e subiu para o profissional posteriormente. Na análise interna, a equipe avalia a venda como oportunidade de mercado para fazer caixa em 2023.

O meio-campo foi titular nos dois primeiros jogos do Galo no ano, pelo Campeonato Mineiro. Em 2022, no entanto, Calebe participou de 27 partidas e marcou um gol. O vínculo no time é até o fim de 2024.

Em caso de desfecho positivo, seria o 9º reforço do Leão. Os demais da lista foram: o goleiro João Ricardo; os laterais-esquerdos Bruno Pacheco e Lucas Esteves; os laterais-direitos Pikachu e Dudu; o meia Pochettino; além dos atacantes Lucero e Júnior Santos.