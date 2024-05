Gianni Infantino, presidente da Fifa, ganha camisa do Fortaleza e posa para foto com dirigente

O presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, posou para uma foto com a camisa do Fortaleza. O momento foi registrado pelo executivo de futebol do clube, Bruno Costa, em postagem em seu perfil em uma rede social.

“Tive o prazer de estar pessoalmente com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e entregá-lo a camisa do Fortaleza”, disse Bruno na publicação. O encontro aconteceu no evento Fifa Diploma In Club Management.

VEJA A FOTO DO PRESIDENTE DA FIFA COM A CAMISA DO FORTALEZA

Legenda: Gianni Infantino, presidente da Fifa, ganha camisa do Fortaleza Foto: Reprodução/Redes sociais

Gianni Infantino, de 54 anos, nasceu na Suíça e é presidente da Fifa, entidade máxima do futebol mundial, desde fevereiro de 2016, sendo o sucessor de Joseph Blatter no cargo de presidente da Federação Internacional de Futebol.