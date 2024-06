Jogo entre Ferroviário e Londrina terá ingressos gratuitos para as mulheres

Como forma de simbolizar o mês das mães, o Ferroviário decidiu que a partida entre o time coral e a equipe do Londrina terá ingressos gratuitos para o público feminino. O jogo é válido pela 6ª rodada da Série C e acontece no Estádio Presidente Vargas, neste sábado (1), às 19h30 (horário de Brasília).

As mulheres devem ir até as lojas oficiais do clube de forma antecipada para garantir suas gratuidades. Existirá também catracas exclusivas para o público feminino, no Setor Laranja.

As crianças de até 12 anos também não pagam para assistir ao confronto. Para o público infantil é necessário apenas se apresentar nas entradas com os devidos responsáveis.

Para os sócios torcedores, os check-ins estão disponíveis em: www.sociocoral.com.br

Ingressos em: www.efolia.com.br.

Confira os preços dos ingressos:

Arquibancada (Setores Azul e Laranja):

Ingresso Solidário: R$ 30 + 1kg de alimento

Inteira: R$ 60 / Meia: R$ 30

Cadeira (Setor Social):

Ingresso Solidário: R$ 60 + 1kg de alimento

Inteira: R$ 120 / Meia: R$ 60